Стала известна дата открытия нового футбольного поля в Крыму

Министерство спорта республики Крым назвало дату открытия нового футбольного поля в Керчи, которое модернизируется в рамках Федеральной целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы”.

“На данном этапе подрядчики стыкуют швы, осталось сделать подсыпку и провести работы по благоустройству поля”, – цитирует ТАСС главу республиканского спортивного ведомства Елизавету Кожичеву, которая посетила место строительства объекта в рамках рабочей поездки. В настоящее время на поле завершается монтаж искусственного покрытия, уже установлены зрительские трибуны на 200 человек, мачты освещения и ограждение. Открытие объекта запланировано на 15 декабря.

В ближайшие три года в Крыму будут модернизированы дворец спорта в Евпатории, стадион “Авангард” в Ялте, училище олимпийского резерва в Краснолесье, а также два объекта в Симферополе – стадион “Локомотив” и республиканская школа пулевой стрельбы.

Ранее «Практика» писала о том, что Крым стал лидером по росту реальных доходов населения в России.