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08 декабря, в 10:58
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Стала известна дата постройки метро до аэропорта “Внуково”

Конечная станция, возможно, будет наземной

Руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал журналистам, что Калининско-Солнцевскую линию московского метро продлят до аэропорта “Внуково”. Это произойдет в ближайшие три-четыре года.

“В настоящее время мы начинаем проектирование и трассировку этого участка Калининско-Солнцевской линии метро. За три-четыре года, думаю, мы построим две станции и дотянем линию до “Внуково”, – цитирует его “Интерфакс”.

Проблему с интеграцией станции с существующей инфраструктурой аэропорта планируют решить за счет того, что конечная станция, возможно, будет наземной.

В марте этого года руководитель управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев заявлял, что желтую ветку метро протянут во “Внуково” после 2025 года.

Ранее Praktika.ru писала о том, что во “Внуково” запретили высаживать и встречать пассажиров перед терминалами.


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