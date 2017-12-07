Стала известна дата выхода восьмого сезона “Игр престолов”

Восьмой сезон американского телесериала “Игра престолов” выйдет в 2019 году.

Об этом рассказала актриса Софи Тернер, сыгравшая в нем Сансу Старк, сообщает Variety. Софи Тернер выросла как актриса в «Игре престолов». Ей было 14 лет, когда она начала сниматься в первом сезоне, премьера которого состоялась в 2011 году.

Восьмой сезон шоу начали снимать в октябре 2017 года. Премьера запланирована на 2019 год. Изначально планировали устроить премьеру в 2018 году, но в последние месяцы стало понятно, что более реалистичным является 2019 год.

Тернер рассказала о любимой сцене из прошлого сезона. «Вероятно, в тот момент, когда зрители поняли, что Санса собирается убить Петира Бейлиша», – сказала актриса.

По словам актрисы, в следующем сезоне Сансе будет сложно без Мизинца, потому что в конце прошлого сезона она почувствовала, что у нее все налажено. Она воссоединилась с семьей. Они снова контролировали Север.

В последнем сезоне появится новая угроза и без Петира Бейлиша это испытание будет сложно пройти. Сможет ли преодолеть Санса все препятствия станет известно после выхода новых серий.