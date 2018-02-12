Стала известна масса самой тяжелой частицы во Вселенной

Ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям вычислили массу самой тяжелой частицы во вселенной – W-бозона. Это фундаментальная частица, которая является переносчиком слабого взаимодействия.

Оказалось, что ее масса 80 370 плюс-минус 19 мегаэлектронвольт (МэВ) для W-массы, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ЦЕРН. Результат сопоставлен со Стандартной моделью физики частиц.

Измерение массы было проведено на Большом адронном коллайдере – пришлось исследовать около 14 миллионов W-бозонов. W-бозон – это самая тяжелая частица по Вселенной. Она была открыта учеными в 1983 году. Praktika.ru регулярно рассказывает о научных открытиях современных ученых.