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12 февраля, в 21:38
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Стала известна масса самой тяжелой частицы во Вселенной

Ее вычислили ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям

Ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям вычислили массу самой тяжелой частицы во вселенной – W-бозона. Это фундаментальная частица, которая является переносчиком слабого взаимодействия.

Оказалось, что ее масса 80 370 плюс-минус 19 мегаэлектронвольт (МэВ) для W-массы, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ЦЕРН. Результат сопоставлен со Стандартной моделью физики частиц.

Измерение массы было проведено на Большом адронном коллайдере – пришлось исследовать около 14 миллионов W-бозонов. W-бозон – это самая тяжелая частица по Вселенной. Она была открыта учеными в 1983 году. Praktika.ru регулярно рассказывает о научных открытиях современных ученых.


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