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Стала известна специальная программа московской акции «Ночь искусств»

Все мероприятия доступны любому желающему, при этом она абсолютно бесплатны

По инициативе московского Департамента культуры в субботу, 4 ноября, в российской столице пройдет культурно-образовательная акция «Ночь искусств», которая проводится каждый год.

Как сообщает официальный интернет-портал мэра Москвы, в рамках акции свыше 170 культурных институций российской столицы будут функционировать до ночи.

Будет проведено свыше 350 бесплатных мероприятий, в том числе спектакли, ночные встречи с известными культурными деятелями, дискуссии, концерты на вокзалах и крытых мостах, а также образовательная программа.

Для того, чтобы принять участие в событиях образовательной программы, нужно зарегистрироваться на сайте мэра Москвы.

«Ночь искусств» — это городская культурно-образовательная акция, которая объединяет в себе различные виды искусства. Все события данной акции доступны для любого желающего.


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