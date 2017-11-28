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28 ноября, в 12:08
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Стала известна сумма оборонных расходов России на ближайшие три года

Доходы бюджета страны в 2018 году превысят 15 триллионов рублей

Заместитель министра финансов Российской Федерации Леонид Горнин рассказал, что в ближайшие три года из бюджета страны на расходы в сфере национальной обороны будет выделено порядка 6,8 триллиона рублей.

“Проектом федерального бюджета 2018-2020 расходы в сфере национальной обороны и национальной безопасности, правоохранительной деятельности зафиксированы в объеме 2 триллионов 271 миллиардов рублей, в 2019 году – 2 триллионов 228 миллиардов рублей и на 2020 год – 2 триллионов 295 миллиардов рублей”, – цитирует его “Интерфакс”.

Также по словам Горнина, текущее содержание Вооруженных сил РФ на 2018 год откорректировали более чем на 62 миллиарда рублей, выполнение ВС России отдельных мероприятий по 2018 году на сумму более 14 миллиардов рублей. “На оплату коммунальных услуг и обеспечение топливом ГСМ, а также продовольствием в 2018 году дополнительно было предусмотрено 23 миллиарда рублей”, – добавил замминистра.

Ранее Госдума приняла закон об использовании остатков бюджета в 2018 году, о чем писала «Практика».


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