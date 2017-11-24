Стали известны победители «Премии Рунета – 2017»

В Москве прошла церемония объявления имен победителей главной награды в области высоких технологий и интернета в России — «Премии Рунета».

В номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» победа досталась информационному центру «Известия». В номинации «Экономика, бизнес и инвестиции» обладателем «Премии Рунета» стал портал поставщиков, на котором размещается информация о всех закупках в городах страны. Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 стал победителем в номинации «Экономика, бизнес, инвестиции». Эксперты премии отметили успехи компании в области развития мобильного рунета и позитивное влияние на телеком-рынок Московского региона.

Также они подчеркнули, что выход Tele2 на столичный рынок способствовал общему снижению цен на услуги мобильной связи в Московском регионе.

«Премия Рунета» в 2017 году вручается в 14 раз. Статуэтками в этом году отметили компании в шести основных номинациях: «Технологии и инновации», «Экономика, бизнес и инвестиции», «Культура, СМИ и массовые коммуникации», «Государство и общество», «Здоровье и досуг», «Наука и образование»; в четырех специальных: «Экология и окружающая среда», «Информационная безопасность», «Мобильное приложение», «Диджитал года»; трех номинациях народного голосования: «Народный интернет-проект», «Сообщество Рунета», «Игра Рунета».