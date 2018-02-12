Стали известны самые интересные фильмы 2017 года

Гильдия американских сценаристов объявила лауреатов ежегодной кинопремии WGA Awards – эти фильмы стали самыми интересными в 2017 году. В частности, приз за лучший сценарий достался фильму ужасов под названием “Прочь” – этот хоррор стал самым популярным в 2017 году по версии Rotten Tomatoes.

Премию за лучший адаптированный сценарий получил другой популярный фильм под названием “Зови меня своим именем”, сообщается на сайте организации. Стоит отметить, что этот фильм был признан лучшим по мнению кинокритиков Лос-Анджелеса. Оба эти фильма были номинированы на премию “Оскар”.

Кроме того, в номинации “Лучший сценарий драматического сериала” лучшим стал «Рассказ служанки», а фильм «Вице-президент» получил премию в категории «Лучший комедийный сериал». Praktika.ru регулярно рассказывает о достижениях в сфере культуры и искусства.