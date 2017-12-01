Сегодня:
$
Нефть
Золото
01 декабря, в 18:55
Новости

Стали известны соперники России на ЧМ-2018

В Москве прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу

Названы соперники сборной России на чемпионате мира по футболу-2018.

Жеребьевка финального турнира состоялась в пятницу, 1 декабря, в Государственном Кремлевском дворце, передает Sports.ru.

Все 32 команды-участницы чемпионата разбиты на восемь групп. Россия как страна-организатор определена в первую корзину и возглавит группу А.

По итогам жеребьевки России предстоит сыграть с командами Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.

Сербия сыграет с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой. Австралия сыграет с Францией, Перу и Данией, Нигерия встретится с Аргентиной, Исландией и Хорватией. Марокко в рамках группового этапа сыграет с Португалией, Испанией и Ираном.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты
Новости
20 декабря, в 16:17
Владимир Путин внес коррективы в закон о пенсии

Оставить комментарий

avatar