Стали известны соперники России на ЧМ-2018

Названы соперники сборной России на чемпионате мира по футболу-2018.

Жеребьевка финального турнира состоялась в пятницу, 1 декабря, в Государственном Кремлевском дворце, передает Sports.ru.

Все 32 команды-участницы чемпионата разбиты на восемь групп. Россия как страна-организатор определена в первую корзину и возглавит группу А.

По итогам жеребьевки России предстоит сыграть с командами Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.

Сербия сыграет с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой. Австралия сыграет с Францией, Перу и Данией, Нигерия встретится с Аргентиной, Исландией и Хорватией. Марокко в рамках группового этапа сыграет с Португалией, Испанией и Ираном.