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09 октября, в 15:52
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Сталинские дома отреставрируют в Екатеринбурге

Планируется реконструировать комплекс зданий на улице Свердлова

В Екатеринбурге отреставрируют сталинские дома, расположенные на улице Свердлова.

Областное управление по охране и использованию объектов культурного наследия изучило состояние дома № 58, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга».

Дом является памятником и жилым помещением. Эксперты на основе исследований пришли к выводу, что здание находится в нормальном и работоспособном состоянии. Однако необходимо обновить фасад здания и перепланировать некоторые помещения, чтобы объединить их в один большой зал.

После реконструкции на первом этаже откроют дополнительные торговые помещения.

Комплекс из десяти пятиэтажек, расположенных  на улице Свердлова, и институт НИИ «Гипротранс» построили в середине 20 века. Реставрация домов поможет сохранить объекты культурного наследия.


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