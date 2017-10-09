Сталинские дома отреставрируют в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отреставрируют сталинские дома, расположенные на улице Свердлова.

Областное управление по охране и использованию объектов культурного наследия изучило состояние дома № 58, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга».

Дом является памятником и жилым помещением. Эксперты на основе исследований пришли к выводу, что здание находится в нормальном и работоспособном состоянии. Однако необходимо обновить фасад здания и перепланировать некоторые помещения, чтобы объединить их в один большой зал.

После реконструкции на первом этаже откроют дополнительные торговые помещения.

Комплекс из десяти пятиэтажек, расположенных на улице Свердлова, и институт НИИ «Гипротранс» построили в середине 20 века. Реставрация домов поможет сохранить объекты культурного наследия.