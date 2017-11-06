Стало известно имя лауреата Гонкуровской премии

Самая престижная литературная премия Франции (Гонкуровская) в 2017 году досталось автору романа «Повестка дня» Эрику Вюйяру.

Прямую трансляцию торжественной церемонии вручения награды вел телевизионный канал BFMTV. Отмечается, что именно за «Повестку дня» писатель и был удостоен Гонкуровской премии.

В своем произведении автор рассказывает о немецких промышленниках во времена гитлеровской Германии.

Помимо Вюйяра номинантами на премию были Алис Зените с книгой «Искусство терять», Янник Энель с произведением «Крепче держи корону», а также Вероник Ольми с романом «Бахита».

Известно, что данная премия вручается за лучшую книгу, написанную на французском языке, вот уже более 100 лет.

Ранее «Практика» информировала о том, что спрос на произведения лауреата Нобелевской премии по литературе в 2017 году вырос во всем мире.