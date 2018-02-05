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05 февраля, в 21:23
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Стало известно число спортсменов из РФ на церемонии открытия Олимпиады

Его назвали в штабе делегации команды «Олимпийские спортсмены из России»

Сегодня в штабе делегации команды «Олимпийские спортсмены из России» назвали количество спортсменов, которые будут участвовать в церемонии открытия Олимпиады. В штабе прошло совещание, на котором  тренеры и руководители сборных команд сформировали предварительный состав, который будет представлять Россию.

В церемонии открытия примут участие 70-75 человек – такое количество участников сформировалось за счет того, что одни спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а другие еще не прибыли в Пхенчхан. В церемонии примут участие хоккеисты, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, а также конькобежцы, рассказали в пресс-службе Олимпийского комитета России.

К слову, в некоторых СМИ появилась информация о «бойкоте» церемонии открытия. Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что это ложь и делегация РФ обязательно примет участие в церемонии открытия. Ранее Praktika.ru рассказывала о том, сколько российских спортсменов поедет на Олимпийские игры в Пхенчан.


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