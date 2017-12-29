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Станцию метро «Ховрино» в Москве откроют до конца года

Это конечная остановка Замоскворецкой линии

В Москве через несколько дней откроется станция «Ховрино» Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

На станции проводят пусконаладочные работы, тестируют систему вентиляции и водоотведения, настраивают устройства пассажирской автоматики, сообщается на сайте мэра Москвы. Станция оборудована двумя подземными вестибюлями. Откроется она с западной стороны улицы Дыбенко на пересечении с Зеленоградской улицей.

«На станции идут последние приготовления к открытию: проводятся испытания систем связи и электроснабжения под напряжением, настраиваются устройства пассажирской автоматики, проходит обучение персонала, обкатывают пути», – сказано в сообщении.

«Ховрино» будет конечной станцией Замоскворецкой линии. Ее построили для того, чтобы метро было в пешей доступности для 80% жителей этого района.


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