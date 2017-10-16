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16 октября, в 12:08
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Старейший кинотеатр Екатеринбурга открыли после реконструкции

Первый показ запланирован в октябре, он пройдет в атмосфере элегантного вечера при свечах

Старейший кинотеатр Екатеринбурга «Колизей», расположенный на проспекте Ленина, 43, торжественно открыли после реконструкции.

Об этом сообщается на официальном портале Екатеринбурга. В пресс-службе кинотеатра рассказали, что была проведена бережная очистка старинного здания. В кинотеатре снова будут показывать фильмы.

«Обязательное условие всех мероприятий — живая музыка», — сказал представитель кинотеатра. Репертуар составлен на восемь с половиной недель. Кинопрограммы представляют премьерные показы фильмов до их официального старта, встречи с режиссерами фильмов и ретроспективы культовых режиссеров.

В ноябре зрителям представят отреставрированные версии фильмов Федерико Феллини, HD-версии фильмов Аки Каурисмяки, Джима Джармуша, Франсуа Озона, Педро Альмодовара.

Первый показ состоится в октябре в атмосфере элегантного вечера при свечах. На нем зрителям представят фильм «Сила мечты».

 


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