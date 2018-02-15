Старославянские имена: дань моде или возвращение к истокам?

Новорожденных детей в Москве в 2017 году часто называли необычными именами, сообщает московское управление ЗАГС. Для мальчиков необычными стали старорусские имена Харлампий, Ладомир, Велесвет, также в список редких имен вошли Норд и Франклин. Девочек в прошлом году называли Аграфена, Искра, Исидора и Златозара.

Общественность в соцсетях к такой тенденции в выборе имен относится неоднозначно. Многие замечают, что таких имен раньше почти не встречалось.

“Нет, я среди своих знакомых никого не припоминаю с такими именами”, – пишет Лидия Шишкина в Twitter.

Некоторые пользователи негативно восприняли эту информацию.

“Иванов Франклин Нордович. Замечательно звучит. Молодцы”, – с сарказмом комментирует запись на сайте информационного агентства РИА Новости пользователь nikolay-sl.

“Детей жалко, им с такими именами жить всю жизнь, ну или до совершеннолетия”, – добавляет он.

Также Praktika.ru узнала мнение москвичей.

Молодая мама из Подмосковья рассказала, что в их семье имя ребенку выбирали, ориентируясь на то, как зовут знакомых приятных людей: “Про редкие имена сложный вопрос. Я за то, чтобы у каждого был свободный выбор, конечно, но когда в одном детском саду три Есении – сразу ясно, что это порой исключительно дань моде. Хорошо, что имя можно сменить в случае чего”.

Еще одна из опрошенных считает, что детям с такими именами будет сложнее общаться со сверстниками.

“Я считаю, что это всего-навсего дань моде. Родители вряд ли дают себе отчет, что именно они хотят подчеркнуть, называя так своих детей. Какой-то исторический подтекст или тайный смысл? Очень сомневаюсь. В первую очередь нужно думать, какого будет ребенку расти и общаться со сверстниками, ведь такие имена не могут не привлекать к себе внимания”, – поделилась своим мнением жительница Москвы и мать двоих детей Елена.

Всего в прошлом году в Москве появились на свет более 134 тысяч детей. Самыми востребованными мужскими именами стали Александр, Михаил и Артем. Любимыми женскими именеми остаются Софья, Мария и Анна.