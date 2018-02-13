Проект активного долголетия стартовал в Москве

Во вторник, 13 февраля, в Москве стартовал пилотный проект по активному долголетию. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы.

Мэр Москвы считает, что для реализации проекта необходимо объединить усилия социальных, досуговых, спортивных и медицинских учреждений города.

“За последние годы продолжительность жизни москвичей выросла до 77 лет, многие из них старше – 80-90 лет, 600 москвичей, которым уже больше 100 лет. Желание активно заниматься образованием, культурой и спортом у старшего поколения с каждым годом возрастает. Наши пенсионеры уже не хотят круглые сутки просиживать дома, хотят проводить активный образ жизни общаться друг с другом. Мы начинаем с пилотного проекта, в результате которого должна быть составлена полномасштабная программа, посвященная активному долголетию”, – сказал Собянин.

Praktika.ru узнала отношение москвичей к программе.

Жительница Москвы Светлана Александровна совсем недавно вышла на пенсию и пока не считает себя старой: “Меня очень радует подобная инициатива, особенно от мэра города. Пенсионерам в нашей стране не по карману разного рода активности, вот и сидим дома. Если будет возможность научиться чему-то новому, почувствовать себя молодой, то я обязательно ей воспользуюсь! Думаю, не я одна не в восторге от того, что приходится чувствовать себя старой, когда хочется быть молодой”.

Студент-активист Арсений отмечает, что пожилые люди тянутся к спорту больше молодежи.

“По дороге домой я часто прохожу мимо площадки со спортивными тренажерами и замечаю, что молодежь она особо не интересует, а детей и пожилых людей очень даже. Почти каждый день вижу, как старички занимаются спортом. Сам я тренируюсь на стадионе, и недавно к нам пришла бегать пожилая пара. Смотришь на них, и кажется, что они получают огромное удовольствие от этих пробежек. Поэтому считаю, что это правильная инициатива и людям на пенсии необходима подобная программа активного образа жизни”, – сказал он.

В настоящее время в Москве проживает около 3 миллионов пенсионеров, из них более 650 тысяч возрастом до 65 лет. Порядка 600 жителей столицы уже отметили свой 100-й день рождения.