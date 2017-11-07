Стартовала регистрация на олимпиаду «Я — профессионал»

Во вторник, 7 ноября, началась регистрация на первую олимпиаду по профессиональному мастерству для студентов «Я — профессионал», которая проводится по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России» и десяти ведущих российских вузов.

«Студенты любого вуза страны могут бесплатно попробовать свои силы в проекте, который поможет тысячам молодых людей сделать первый шаг навстречу успешной карьере», — сообщается на официальном сайте проекта.

Олимпиада пройдет по направлениям биотехнологии, лечебному делу, психологии, дизайну, журналистике и многим другим. Еще до начала официальной регистрации предварительные заявки на олимпиаду подали более 10 тысяч человек.

Количество направлений олимпиады, на которые может зарегистрироваться один участник, ограничено только его амбициями, пояснила руководитель проекта «Я — профессионал» Валерия Касамара. Отборочный этап пройдет с 7 ноября по 5 декабря.

Ранее «Практика» писала о том, что Общероссийский народный фронт трудоустроит в 2018 году около 10 тысяч студентов.