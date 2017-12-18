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18 декабря, в 09:29
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Стартовала торговля фьючерсами на биткоин

Торги открыла Чикагская товарная биржа

В понедельник, 18 декабря, Чикагская товарная биржа CME Group Ink объявила о начале торгов фьючерсами на биткоин.

Согласно данным биржи Coinmarketcap, в воскресенье, накануне официального начала торгов, курс криптовалюты превысил отметку в 20 тысяч долларов. К утру понедельника стоимость биткоина вновь снизилась до 16,8 тысяч долларов.

Ранее Praktika.ru передавала, что комиссия по срочной биржевой торговле США официально разрешила торговать фьючерсами на биткоин двум корпорациям – CME Group Inc и Cboe Global Markets Inc.

Также мы писали о предыдущем рекорде, который побил курс криптовалюты – 11 декабря фьючерсы на биткоин превысили 18 тысяч долларов.

 


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