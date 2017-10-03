Стартовало голосование за лучшего игрока месяца футбольной команды “ЯТренер”

Во вторник, 3 октября, началось голосование за самого выдающегося футболиста сентября полупрофессиональной команды “ЯТренер”, наставником которой является блогер Никита Ковальчук.

Об этом говорится в ролике, опубликованном на YouTube-канале “Картавый футбол”. Кроме того, на видео демонстрируется тренировочный процесс коллектива, а также обзор прошедшего матча.

Отмечается, что проголосовать можно за одного из трех кандидатов – капитана команды, полузащитника Ивана Шульгу, голкипера Максима Ивашова и форварда Ярослава Гацкова.

“Заходите и голосуйте за того, кто по вашему мнению лучший игрок месяца”, — заявил Никита Ковальчук, более известный как Картавый Ник.

Любой желающий может выбрать одного из трех номинантов на интернет-портале “ЯТренер”. Победитель получит не только ценный приз, но и возможность проявить себя на просмотре в футбольном клубе “Динамо” Санкт-Петербург.

Стоит отметить, что украинский легионер коллектива “ЯТренер” Илларион Окоро попал в символическую сборную девятого игрового дня Северо-Восточной лиги высшего-дивизиона. Список лучших футболистов тура опубликован на официальной странице организатора турнира OLEsports в социальной сети “ВКонтакте”.

Ранее «Практика» информировала о том, что команда «ЯТренер» с минимальным счетом обыграла «Торино» в региональном первенстве.