Эксперт: статистика продаж театральных билетов не отражает реальности

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, ассоциированный член международного сообщества арт-менеджеров, ведущий эксперт России в области арт-индустрии и индустрии арт-туризма Сергей Войтковский ответил на вопрос “Практики” о том, является ли обоснованным заявление министра культуры о росте интереса россиян к театру.

Напомним, ранее мы писали о том, что в третьем квартале 2017 года прирост посещения культурных заведений составил 22%.

По мнению Войтковского, такие данные мало о чем говорят и не имеют под собой реальной почвы.

“Заявление Мединского связано исключительно с настоятельной потребностью оправдания своей значимости и необходимости в системе государственного управления. И всё!” – убежден эксперт. Войтковский считает, что подобная статистика не является показателем реальной картины.

“Средняя заполняемость залов театров России в 2007 году была аж 112 зрителей на спектакль. На конец 2016 года она составила 315 человек – почти 200% прирост! Для непосвященных поясню: цифра 315 зрителей на спектакль говорит о том, что если, к примеру, сегодня на основных сценах Большого театра и театра Вахтангова в Москве вдруг случился аншлаг, то в десяти других театрах по стране зритель отсутствовал!” – объяснил эксперт.

При этом, по его мнению, цифра увеличения посещаемости театров текущей осени по отношению к прошлой значения не имеет, поскольку министр культуры Мединский говорит не обо всех театрах страны, а о театрах федерального ведения, статистика по которым у него под рукой.

А большинство театров федерального ведения находятся в крупных региональных центрах и столичных городах и имеют исторически сложившуюся публику и свои традиции взаимодействия со зрителями. Здесь стоит лишь чуть-чуть поманить новизной, как публика с удовольствием отзывается и наполняет залы.

“Обращать внимание на показатели текущей статистики и делать оптимистические заключения о росте влияния театра в обществе мы бы не стали, поскольку нужно получить общую статистику наполняемости театров за год. А там, как нам представляется, за 2017 год в целом средняя посещаемость театра на спектакль по стране будет не более чем 360-365 человек. И эта наша оценка сверхоптимистична”, – добавил Войтковский.

Кроме того, эксперт, исходя из своего опыта, отметил, что в области посещаемости театра существует волнообразный ритм: в конце сентября-октябре может случиться наплыв, в то время как в ноябре, скорее всего, будет провал.

В заключении Сергей Войтковский отметил, что театр как общественный институт – дело серьезное во всех смыслах слова, где самодеятельности места нет. И министр культуры к этому прямого отношения не имеет.

Поэтому, считает Войтковский, нужно глубоко поклониться в ноги тем людям, решимостью и преданностью которых Театр как ценность отечественной культуры и особая потребность русского человека всё еще существует, пытается устоять и выстроить свою общественную экономику, доказывая каждый день и каждый спектакль свою важность и необходимость в течение последних 25 лет.