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04 октября, в 00:09
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Стэн Кронке предложил Усманову купить акции ФК «Арсенал»

Он готов заплатить за них €592 млн

Американский бизнесмен Стэн Кронке предложил Алишеру Усманову купить у него акции английского футбольного клуба «Арсенал». Кронке является владельцем контрольного пакета акций ФК, его текущая доля — 67%. В активе Алишера Усманов 30,04% акций на сумму €592 миллиона.

Ранее такое же предложение делал и Усманов — бизнесмен был готов выкупить контрольный пакет акций, но Кронке ответил отказом, пишет  The Guardian. К слову, стоимость части американского бизнесмена — $2,3 миллиарда.

Ни Усманов, ни Кронке не намерены уступать в этой борьбе. Сейчас, после семи туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице — в его активе 13 очков.

Впрочем, не только эти бизнесмены хотят стать единоличными владельцами успешного футбольного клуба. Ранее «Практика» писала о том, что богатейший человек Африки Алико Данготе собирается купить «Арсенал».

 


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