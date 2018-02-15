Стена на границе с РФ обойдется Эстонии в 2,5 раза дороже

Строительство стены на границе Эстонии и Российской Федерации по всей ее длине будет продолжено – такое решение правительство Эстонии приняло, несмотря на удорожание проекта с 70 до 188 миллионов долларов.

Ощутимое увеличение стоимости проекта никак не отразилось на желании эстонцев иметь свою стену. Юри Ратас, премьер-министр страны, пояснил, что граница Эстонии должна быть защищенной, ухоженной и охраняемой.

Он подчеркнул, что обеспечение безопасности остается в приоритете, несмотря на неверные расчеты. Вполне вероятно, что столь значительное расхождение в цене было вызвано небрежностью и спешкой при разработке первоначального проекта. За финансовой поддержкой на строительство стены Эстония планирует обратиться в Евросоюз.