Стерджен: Шотландия будет добиваться независимости от Великобритании

Глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен напомнила о проведенном в 2014 году референдуме о независимости страны от Великобритании, который закончился победой сторонников союза Эдинбурга с Лондоном и заявила, что Шотландия имеет право провести второй плебисцит.

«У Шотландии должно быть право сделать свой выбор, когда условия по Brexit станут ясными», — цитирует ее ТАСС. Политик также пояснила, что шотландцы будут добиваться независимости. «Мы сделаем наш выбор, мы можем и мы обязаны», — добавила Стерджен.

В начале этого года она заявляла о необходимости провести референдум о независимости региона в период между осенью 2018 и весной 2019 года. Именно тогда Великобритания планирует выйти из состава Евросоюза.

Ранее «Практика» писала о том, что лидер Партии Уэльса (Плайд Камри) Лианн Вуд призвала валлийцев начать обсуждения по поводу возможности объявления независимости от Великобритании.