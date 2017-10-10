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10 октября, в 19:43
Новости

Стерджен: Шотландия будет добиваться независимости от Великобритании

Референдум может пройти уже в следующем году

Глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен напомнила о проведенном в 2014 году референдуме о независимости страны от Великобритании, который закончился победой сторонников союза Эдинбурга с Лондоном и заявила, что Шотландия имеет право провести второй плебисцит.

«У Шотландии должно быть право сделать свой выбор, когда условия по Brexit станут ясными», — цитирует ее ТАСС. Политик также пояснила, что шотландцы будут добиваться независимости. «Мы сделаем наш выбор, мы можем и мы обязаны», — добавила Стерджен.

В начале этого года она заявляла о необходимости провести референдум о независимости региона в период между осенью 2018 и весной 2019 года. Именно тогда Великобритания планирует выйти из состава Евросоюза.

Ранее «Практика» писала о том, что лидер Партии Уэльса (Плайд Камри) Лианн Вуд призвала валлийцев начать обсуждения по поводу возможности объявления независимости от Великобритании.


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