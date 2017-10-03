Стинг представит новый альбом в Москве

Певец Стинг привезет в Москву новую программу — мировое турне «57th & 9th». Артист исполнит главные хиты нового альбома во вторник, 3 октября. Концерт пройдет в СК «Олимпийский».

Стинг исполнит хиты группы The Police, легендарные композиции из одиночной программы, а также новые песни из альбома «57th & 9th». На сцене артиста поддержит команда музыкантов — гитарист Доминик Миллер, барабанщик Джош Фриз и гитарист Руфус Миллер. Специальными гостями шоу станут сын Стинга, музыкант Джо Самнер и аккордеонист Перси Кордона, сообщает ТАСС.

Тур, с которым Стинг приедет в Москву, стартовал 1 февраля 2017 года в Ванкувере. Стинг выступил с ним уже в 50 городах Северной, Центральной и Южной Америки и Европы, а теперь приедет и в Россию.

Москвичи, узнав о концерте кумира, мгновенно разобрали билеты. Но спрос был так велик, что организаторам пришлось выпускать дополнительную партию. Это не удивительно, ведь Стинг выступал в Москве целых пять лет назад. Шоу, при этом, радикально поменялось: теперь поклонники смогут видеть сцену и артиста под углом 180 градусов. Собственная программа, современное техническое оборудование и неповторимый Стинг наверняка сделают вечер 3 октября незабываемым для поклонников.

Стинг известен не только своими песнями, но и широтой души. Ранее «Практика» писала о том, что певец пожертвовал премию «Полар» на музыкальный проект для детей-беженцев.