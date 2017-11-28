Стивен Кови-младший рассказал “Практике”, как вернуть утраченное доверие

Эксперт в области доверия, лидерства, этики и высокой производительности Стивен Кови-младший выступил 28 ноября на форуме Synergy Global Forum в «Олимпийском» и ответил на вопросы журналистов.

На вопрос корреспондента «Практики» – возможно ли восстановить доверие, если ранее ты был обманут в деловой сфере или в личной жизни – Кови-младший ответил, что возможность вернуть доверие зависит от природы потерянного доверия, характера отношений, и от того, как важны эти отношения для людей. Также он добавил, что усилия для восстановления доверия должны прилагать обе стороны.

“Я могу дать шанс человеку, но не могу заставить себя доверять. Единственный путь – вернуть доверие через поведение. Это занимает время, но чтобы оправдать ожидания в будущем, вы должны делать то, что, как вы говорите, вы собираетесь делать. Чтобы ваши слова не расходились с действиями. Я видел, как люди теряли доверие и восстанавливали его благодаря их поступкам”, – пояснил он.

В качестве примера Стивен Кови-младший привел историю со своим сыном, который плохо водил машину, но через несколько месяцев доказал, что улучшил свои навыки и выучил все правила.

Synergy Global Forum — 2017 проходит в «Олимпийском» 27-28 ноября. Это самый крупный бизнес-форум в мире. Спикерами форума стали эксперт в области лидерства Стивен Кови-младший, австралийский мотивационный оратор Ник Вуйчич, британский психолог Тони Бьюзен, боксер Майк Тайсон, американский тренер по лидерству Маршалл Голдсмит и другие. Подробнее о форуме в новой статье “Практики”.