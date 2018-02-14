Биткоин поднялся выше девяти тысяч долларов

Биткоин продолжает увеличиваться в цене.

По данным сервиса CoinMarketCap, за сутки его стоимость увеличилась почти на восемь процентов. В среду, 14 февраля, по состоянию на 21:00 курс биткоина составляет 9 337 долларов США.

При этом на биржах отмечен рост почти всех популярных криптовалют. Так, за сутки Ethereum вырос на 8,32 процента, Ripple – на 5,68 процента, Bitcoin Cash – на 8,77 процента.

Praktika.ru писала о том, что биткоин после колебаний курса закрепился на уровне восьми тысяч долларов.

Криптовалюта продолжает набирать популярность в России. Так, ранее сообщалось, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров решил приобрести долю биткоина, чтобы следить за развитием данной технологии.