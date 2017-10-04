Столичные власти отказали Навальному в проведении митингов 6, 7 и 8 октября

Московские власти отклонили просьбу организаторов и сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении митингов, заявленных как встречи граждан с политиком, которые должны были пройти 6, 7 и 8 октября на Площади Революции, Пушкинской площади, площадях Яузские ворота и Тверская застава и на проспекте Академика Сахарова.

В пресс-службе департамента региональной безопасности Москвы пояснили, что в заявке было указано количество участников до 15 тысяч человек, однако на площади Тверская застава отсутствует площадка для проведения подобного мероприятия с таким большим количеством человек, сообщает РИА Новости.

По остальным площадкам также было отказано по объективным причинам. В то же время ведомство подчеркивает, что заявки на проведение пикетов оппозиционером в настоящее время находятся на рассмотрении.

Ранее «Практика» писала о том, что депутаты подали в суд на Алексея Навального за сорванный День России.