Столичных водителей просят пересесть на общественный транспорт

В воскресенье, 11 февраля, в Москве ожидается крайне сложная дорожная обстановка из-за снежных заносов и гололедицы.

Департамент развития дорожно-транспортной инфраструктуры города обратился к автолюбителям с просьбой по возможности пользоваться в этот день общественным транспортом, передает пресс-служба ведомства.

“При неблагоприятных погодных условиях возможен рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожно-транспортной обстановки. Просим автомобилистов по возможности отказаться от использования личного транспорта в пользу городского”, – говорится в сообщении организации.

Отмечается, что все спецслужбы переведены на усиленный режим работы.

Ранее Praktika.ru передавала, что в Москве 17 тысяч единиц техники в круглосуточном режиме убирают снежные заносы и сугробы.