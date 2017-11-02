Сторонники Навального начали подавать в суд на оппозиционера

Савеловский суд Москвы принял заявление от гражданина Михаила Костенко к оппозиционеру Алексею Навальному, досудебная подготовка назначена на 17 ноября.

Костенко в исковом заявлении требует с Навального 50 тысяч рублей, которые он ранее перевел в качестве пожертвования в кампанию по выдвижению оппозиционера кандидатом в президенты, сообщает ТАСС.

Позднее истец выяснил, что Навальный не указал невозможность своего выдвижения кандидатом в президенты РФ из-за наличия у него двух судимостей. Соответчиком по делу проходит начальник штаба оппозиционера Леонид Волков, пояснила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Ранее «Практика» писала о том, что Мосгорсуд отклонил представление прокуратуры об ужесточении приговора братьям Алексею и Олегу Навальным по делу «Ив Роше».