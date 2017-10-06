Сторонники Навального устроят в Екатеринбурге пикет в его поддержку

Члены штаба российского оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге планируют выйти на несогласованный пикет в субботу, 7 октября.

Министерство общественной безопасности Свердловской области попросило перенести место проведения митинга с площади Труда. В штабе отказались выполнять данную просьбу, сообщает портал «Новости Урала».

В субботу в 16:00 по местному времени на площади Труда соберется екатеринбургский штаб Навального, чтобы выразить протест по поводу ареста их лидера на 20 суток. Штаб считает акцию согласованной и призывает провести митинг в Нижнем Новгороде.

В министерстве утверждают, что потребовали провести пикет на Уралмаше. В полицейском управлении Свердловской области предупредили, что будут наказывать всех, кто нарушит закон о проведении публичных мероприятий.