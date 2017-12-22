Сторонники независимости получили большинство мест в парламенте

По итогам досрочных выборов, состоявшихся в четверг, 21 декабря, сторонники независимости заняли большинство мест в парламенте Каталонии, получив 70 мандатов из 135.

Партия бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона “Вместе за Каталонию” получила в парламенте 34 места. Партия его бывшего заместителя Ориола Жункераса, арестованного после референдума о независимости, “Левые республиканцы Каталонии” – 32. Еще четыре места получила партия “Кандидатура народного единства”, сообщает Assosiated Press.

“Это посыл каталонцев миру: Каталонская республика победила монархию и статью 155. Испанское государство было побеждено”, – заявил Пучдемон на пресс-конференции в Брюсселе, где он скрывается от испанских властей, выписавших ордер на его арест.

Ранее, 21 октября, власти Мадрида применили 155 статью Конституции страны, которая позволяет в принудительном порядке передать управление автономией центральному правительству.

Ранее Praktika.ru писала, что хакеры Anonymous заявили об атаках на систему подсчета голосов в Каталонии.