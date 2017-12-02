Стоун назвал президента России ее истинным сыном

Американский режиссер Оливер Стоун назвал Путина истинным сыном России.

Об этом он сказал лично Владимиру Путину во время своей работы над документальным фильмом о российском президенте, сообщает АИФ.

Американский режиссер заметил, что всегда говорит только правду, и в этом случае не пошел против истины. «Я сказал президенту: «Меня впечатляет, что вы — истинный сын России», — заявил Оливер Стоун.

Также режиссер заметил, что он задавал Владимиру Путину много жестких вопросов, на которые тот всегда отвечал с достоинством.

Накануне Оливер Стоун приехал в Москву и Владимир Путин принял его в Кремле. За два года американский режиссер встречался с российским президентом более 12 раз. Он время личных бесед Стоун собирал материал для своего документального фильма «Путин» и книги «Интервью с Владимиром Путиным».