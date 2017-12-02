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02 декабря, в 11:49
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Стоун назвал президента России ее истинным сыном

Об этом режиссер сказал Путину во время работы над документальным фильмом

Американский режиссер Оливер Стоун назвал Путина истинным сыном России.

Об этом он сказал лично Владимиру Путину во время своей работы над документальным фильмом о российском президенте, сообщает АИФ.

Американский режиссер заметил, что всегда говорит только правду, и в этом случае не пошел против истины. «Я сказал президенту: «Меня впечатляет, что вы — истинный сын России», — заявил Оливер Стоун.

Также режиссер заметил, что он задавал Владимиру Путину много жестких вопросов, на которые тот всегда отвечал с достоинством.

Накануне Оливер Стоун приехал в Москву и Владимир Путин принял его в Кремле. За два года американский режиссер встречался с российским президентом более 12 раз. Он время личных бесед Стоун собирал материал для своего документального фильма «Путин» и книги «Интервью с Владимиром Путиным».

 


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