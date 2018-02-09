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09 февраля, в 09:19
Новости

Стоять, не падать! Биткоин остановил рост после падения

Капитализация рынка криптовалют составляет $382 миллиардов

В пятницу, 9 февраля, биткоин прекратил коррекционный рост после падения и остановился на уровне $8 тысяч.

По данным портала CoinMarketCap, криптовалюта торгуется в пределах $8,046 тысячи долларов. Вторая по популярности криптовалюта еthereum также показывает незначительное падение. Она торгуется за $795 долларов. Другие валюты показывают рост цены. За сутки Bitcoin Cash вырос более чем на 24%.

Капитализация рынка криптовалют составляет $382 миллиардов, из которых на биткоин приходится около 35%.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что курс биткоина начал восстанавливаться после резкого падения ниже $7 тысяч. В конце 2017 года курс криптовалюты был высоким. В начале февраля 2018 года он стал дешевле в 2,8 раза.


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