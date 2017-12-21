Страны ЕАЭС начнут маркировать продукцию с ГМО

На территории Евразийского экономического союза начнут маркировать продукты с ГМО. Решение о маркировке продуктов уже принято Советом ЕЭК – процесс начнется в конце 2018 года.

Знак будет наноситься на продукты, которые содержат свыше 0,9% ГМО. Планируется, что метка будет достаточно заметной: она будет располагаться рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС. Эти требования уже зафиксированы в техническом регламенте ЕАЭС, пишет ТАСС.

Это позволит покупателям делать более осознанный и правильный выбор при покупке продуктов. Теперь техрегламент требует, чтобы знак ГМО было легко читать и он оставался видимым в течение всего срока годности.