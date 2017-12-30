Страны евразийской “пятерки” ратифицировали Таможенный кодекс ЕАЭС

В субботу, 30 декабря, страны евразийской “пятерки” ратифицировали Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.

Последним его подписал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщили в пресс-службе Европейской экономической комиссии.

“Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», – сказано в сообщении.

Ранее такие законы подписали руководители Армении, Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации. Теперь во всех странах евразийской “пятерки” высшими органами власти утвержден Таможенный кодекс ЕАЭС.

Таможенный кодекс стран ЕАЭС вступит в силу с начала 2018 года. Он станет одним из главных документов нормативно-правовой базы союза. Это поможет улучшить таможенное регулирование между странами евразийской “пятерки”.