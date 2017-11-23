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23 ноября, в 14:34
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Строители предложили переименовать станцию метро в Петербурге

Один из вариантов названия — «Менделеевская»

Компания-застройщик из Санкт-Петербурга обратилась к органам власти с предложением переименовать станцию метро «Девяткино».

Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение» поддержала данную идею и обратилась с этой просьбой к губернатору города и заксобранию Ленинградской области, сообщает газета Известия. Один из вариантов будущего названия — «Менделеевская».

Станция «Девяткино» расположена на Кировско-Выборгской линии петербургского метро. Это конечная станция, которая находится на территории Ленинградской области.

Станцию открыли в конце 1978 года, тогда ее назвали «Комсомольская». В середине 1992 года станцию переименовали в «Девяткино» по ближайшей железнодорожной платформе Приозерского направления.


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