Строители предложили переименовать станцию метро в Петербурге

Компания-застройщик из Санкт-Петербурга обратилась к органам власти с предложением переименовать станцию метро «Девяткино».

Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение» поддержала данную идею и обратилась с этой просьбой к губернатору города и заксобранию Ленинградской области, сообщает газета Известия. Один из вариантов будущего названия — «Менделеевская».

Станция «Девяткино» расположена на Кировско-Выборгской линии петербургского метро. Это конечная станция, которая находится на территории Ленинградской области.

Станцию открыли в конце 1978 года, тогда ее назвали «Комсомольская». В середине 1992 года станцию переименовали в «Девяткино» по ближайшей железнодорожной платформе Приозерского направления.