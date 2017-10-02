Строительный 3D-принтер из Ярославля напечатает дома

Ярославское предприятие «Спецавиа» изготовило 3D-принтер, который будет печатать дома. Постройки появятся в Объединенных Арабских Эмиратах.

С помощью 3D-принтера в ОАЭ будут строить жилые поселки, сообщает ТАСС. Работа будет происходить следующим образом: в графическом редакторе создадут 3D-модель дома и загрузят программный код. После этого принтер нанесет бетонную смесь по периметру созданной модели. Главные параметры дома загрузят сразу, например, стены сразу будут нужной толщины.

Принтер будет печатать со скоростью 100 квадратных метров за 100 часов — это значительно упростит и ускорит строительные процессы. Впрочем, использовать новую технологию повсеместно пока не удается — еще не сформулирован технический регламент и необходимые стандарты. Но как только стандарты установят, строительство с помощью 3D принтера станет доступнее.

Уже сейчас в России есть два дома, построенных с помощью новой технологии: один из них расположен под Екатеринбургом, а второй под Ярославлем. Вскоре «напечатанное» здание появится и в Европе — отель-офис площадью 50 квадратных метров возведут в Копенгагене.