Стройкомпания из Екатеринбурга судится с «Данон» за 2 миллиона рублей

Строительная компания «АСК-Строй» из Екатеринбурга подала иск к российскому представительству молочной компании «Danon».

Документ опубликован на сайте свердловского арбитража, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга».

Строительная организация обвиняет «Данон Россия» в незаконном обогащении на 9 миллионов рублей. В результате «АСК-Строй» требует расторгнуть договор подряда с возмещением задолженности за работу в размере двух миллионов рублей.

Производитель йогурта направил в суд встречный иск, в котором просит возместить неустойку в размере 22 миллионов рублей за невыполненные по договору работы. Уральская компания должна была подготовить производственную площадку, однако от работы отказалась.

Рассмотрение дела назначено на вторник, 10 октября.