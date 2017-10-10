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10 октября, в 12:24
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Стройкомпания из Екатеринбурга судится с «Данон» за 2 миллиона рублей

Молочная компания подала встречный иск на возмещение ущерба в 11 раз больше

Строительная компания «АСК-Строй» из Екатеринбурга подала иск к российскому представительству молочной компании «Danon».

Документ опубликован на сайте свердловского арбитража, сообщает портал «Наша газета Екатеринбурга».

Строительная организация обвиняет «Данон Россия» в незаконном обогащении на 9 миллионов рублей. В результате «АСК-Строй» требует расторгнуть договор подряда с возмещением задолженности за работу в размере двух миллионов рублей.

Производитель йогурта направил в суд встречный иск, в котором просит возместить неустойку в размере 22 миллионов рублей за невыполненные по договору работы. Уральская компания должна была подготовить производственную площадку, однако от работы отказалась.

Рассмотрение дела назначено на вторник, 10 октября.

 


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