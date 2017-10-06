Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе

Возводимый в Санкт-Петербурге небоскреб «Лахта центр», куда переедут подразделения компании «Газпром», стал самым высоким зданием во всей Европе.

Как сообщает официальный интернет-портал многофункционального комплекса, до полного завершения строительства еще далеко, однако башня уже сейчас преодолела рекордную отметку — 374 метра.

Отмечается, что здание должно было стать самым высоким в Европе к концу текущего года, однако строителям удалось побить рекорд раньше намеченного срока. В общей сложности на возведение 374 метров небоскреба ушло 827 дней.

Известно, что к моменту полного окончания строительных работ «Лахта центр» достигнет 462 метров и войдет в двадцатку самых высоких строений за всю историю человечества.

Все монтажные работы многофункционального комплекса завершатся уже в следующем году, а открытие первых объектов запланировано на лето 2019 года.