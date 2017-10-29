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29 октября, в 13:56
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Студенты стали хуже учиться из-за смартфонов

Разработчики образовательных программ изучили влияние технологий на людей

Студенты стали хуже учиться из-за смартфонов: современная техника мешает им концентрироваться на нужном объекте. К такому выводу пришли специалисты группы исследователей познавательных способностей и технологий отдела информатики в Стелленбосском университете.

Исследователи называют современных студентов «цифровыми аборигенами», пишет Phys. Люди, которые появились на свет после 1980 года выросли в среде технологий, которые постоянно обновляются. Теперь студенты переключаются между гаджетами и легко выполняют несколько задач одновременно, при этом теряя возможность концентрироваться на чем-то одном.

Большая часть студентов использует телефоны на лекциях не в учебных целях, а для того, чтобы пообщаться с друзьями и получить новую информацию. Использование смартфонов и ноутбуков во время занятий ведет к более низкой академической успеваемости.


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