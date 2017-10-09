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09 октября, в 16:22
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Студенты Свердловской области выступят на чемпионате мира WorldSkills

Они вошли в расширенный состав сборной России

Студенты Свердловской области выступят на 44-м чемпионате мира WorldSkills Competition 2017.

Они вошли в состав сборной РФ, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области.

Чемпионат состоится в Абу-Даби 14-19 октября. В столицу ОАЭ приедут 1,3 тысячи молодых профессионалов из 77 стран. Они будут бороться за медали по 50 компетенциям.

В состав нацсборной WorldSkills Russia вошли 58 конкурсантов. Они будут представлять Россию на мировом чемпионате в третий раз.

Национальная сборная включает четырех представителей Свердловской области. Ими стали Максим Кадников в компетенции «Электроника»,  Максим Популов в компетенции «Промышленная механика и монтаж», Глеб Московкин в компетенции «Графический дизайн» и Антип Тарасовских в компетенции «Столяр».

 


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