Студенты Свердловской области выступят на чемпионате мира WorldSkills

Студенты Свердловской области выступят на 44-м чемпионате мира WorldSkills Competition 2017.

Они вошли в состав сборной РФ, сообщается на официальном портале правительства Свердловской области.

Чемпионат состоится в Абу-Даби 14-19 октября. В столицу ОАЭ приедут 1,3 тысячи молодых профессионалов из 77 стран. Они будут бороться за медали по 50 компетенциям.

В состав нацсборной WorldSkills Russia вошли 58 конкурсантов. Они будут представлять Россию на мировом чемпионате в третий раз.

Национальная сборная включает четырех представителей Свердловской области. Ими стали Максим Кадников в компетенции «Электроника», Максим Популов в компетенции «Промышленная механика и монтаж», Глеб Московкин в компетенции «Графический дизайн» и Антип Тарасовских в компетенции «Столяр».