Суд арестовал четверых экс-чиновников Дагестана

В Москве под стражу заключили четырех задержанных экс-чиновников Дагестана. За решеткой оказался весь свет дагестанского правительства. Бывший премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместитель Шамиль Исаев и бывший министр образования Шахабаса Шахова арестованы по решению Басманного суда Москвы. Решается вопрос об аресте Раюдина Юсуфова, вице-премьера Дагестана.

Всех задержанных подозревают в хищении 95 млн рублей из бюджета республики Дагестан, сообщает mir24.tv Все чиновники были задержаны в ночь с 4 на 5 февраля, и в ту же ночь их отправили в столичный Басманный суд. Стоит отметить, что никто из подозреваемых так и не признал свою вину, несмотря на то, что признание может заметно уменьшить срок наказания.

Ранее Praktika.ru рассказывала о том, что Владимир Васильев, врио главы Дагестана, отправил все правительство республики в отставку. Пост премьер-министра временно занял Анатолий Карибов.