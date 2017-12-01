Суд изъял имущество полковника Захарченко и его семьи

Никулинский суд Москвы изъял имущество полковника Дмитрия Захарченко и его семьи в доходы государства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего представителя из зала суда. Речь идет о девяти миллиардах рублей, которые нашли в квартире сестры Захарченко, а также 23 квартирах и машиноместах в Москве и элитных автомобилях.

Судья Елена Кузнецова провела в совещательной комнате всего 10 минут, на что полковник отреагировал: “Молодец, быстро написала”.

Адвокаты семьи Захарченко отметили, что они будут изучать вердикт и примут решение, будут ли его обжаловать.

После того, как активы Захарченко обратят в доход государства, их часть продадут с молотка через электронный аукцион, а остальная часть останется в Росимуществе.

Захарченко предъявили новое обвинение. Его обвиняют в получении взятки $800 тысяч от владельца сети ресторанов “Ля Маре” Меди Дусса.