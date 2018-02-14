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14 февраля, в 11:19
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Суд отказал основателю WikiLeaks Ассанжу в отмене ордера на арест

Он живет в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года

Вестминстерский магистратский суд Лондона отказался отменять ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Судья Эмма Арбутнот после вынесения решения заявила, что Ассанж должен ответить за свои поступки, сообщает Russian.news.cn.

Джулиан Ассанж по поводу решения судьи сказал, что она допустила фактические ошибки при рассмотрении его дела. Он заявил, что может подать апелляцию в течение трех месяцев.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что президент Эквадора Ленин Морено назвал основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа «унаследованной проблемой». Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, когда он попросил о политическом убежище. Он опасается экстрадиции в США.


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