Суд отказался блокировать BlaBlaCar в России

Краснодарский краевой суд решил не блокировать сервис BlaBlaCar в России и отменил решение Тимашевского районного суда, по которому размещение сведений о совместных автомобильных поездках на сайте сервиса было запрещено.

Суд пришел к выводу, что сервис никак не связан с такси и не способствует оказанию незаконных услуг водителей. Кроме того, было проведено исследование, подтвердившее социальную значимость сервиса для россиян – 83% назвали его более доступным способом совершения поездок, сообщил представитель сервиса BlaBlaCar.

Таким образом, решение Тимашевского районного суда Краснодарского края было оспорено. Первый судебный процесс был инициирован Алексеем Дынько, руководителем ассоциации «Региональный автотранспортный союз. Он заявлял, что сервисом BlaBlaCar пользуются нелегальные таксисты.

Ранее “Практика” уже писала о сервисе BlaBlaCar.