Суд отклонил иск к Навальному о моральной компенсации на 1,9 млн рублей

Люблинский суд Москвы отклонил иск, который Игорь Брумель, депутат из Замоскворечья, подал к Алексею Навальному. Чиновник требовал от него компенсацию морального вреда за протестную акцию, которая прошла в центре Москвы в День России. Свои моральные страдания он оценил в 1,9 млн рублей.

Брумель уверял, что оппозиционная акция помешала полноценному проведению Дня России и тем самым нанесла моральный вред, пишет «Интерфакс». Однако, Люблинский суд не посчитал, что это можно оценить почти в 2 млн рублей. К слову, подобные акции прошли сразу в нескольких регионах: в Москве за нарушение порядка в полицию доставили 150 человек, а в Санкт-Петербурге около 500.

Ранее «Практика» писала о том, что депутаты подали в суд на Навального за сорванный День России. Тогда Брумель пояснил, что изначально сумма компенсации было 500 тысяч рублей, но потом ее пересмотрели.