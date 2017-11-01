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Суд отменил декоммунизацию улицы в центре Днепра

Рассмотрение дела затянулось на год

Украинские оппозиционеры добились возвращения названия улицы Героев Сталинграда, которая в рамках закона о декоммунизации ранее была переименована в проспект Богдана Хмельницкого.

По словам сопредседателя фракции «Оппозиционного блока» в парламенте Александра Вилкула, его партия обратилась в суд более года назад, в качестве заявителя тогда выступал депутат горсовета Днепра от этой фракции Александр Сирота, сообщает ТАСС.

Вилкула отметил, что решение суда по этому делу — это мужественный поступок служителей Фемиды, на которых власть явно оказывала давление, но они приняли решение по закону. Также он напоминает, что улицы в честь героев Сталинградской битвы есть в Брюсселе, Париже, Ницце, Милане и других городах Европы.

Так было и на Украине до 2015 года, пока в силу не вступил закон о декоммунизации, который предполагает переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей и событий советской истории.

Ранее «Практика» писала о том, что на Украине началась замена названий железнодорожных объектов в рамках декоммунизации.


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