Суд перенес рассмотрение дела «банды ГТА»

Суд перенес процесс по резонансному делу «банды ГТА» на 22 августа.

«В отсутствии двух обвиняемых, которые, по информации Следственного комитета, находятся в больницах, куда поступили 1 августа с огнестрельными ранениями, принимать решение по делу невозможно, поэтому я откладываю заседание», — цитирует Russia Today судью, занимающуюся делом банды. Ранее в этот день членов «банды ГТА» доставили в суд под усиленной охраной.

Судья также рассказала, что свидетельство о смерти других обвиняемых еще не получены.

Life.ru также сообщает об увольнении двух начальников конвоя, халатность которых привела к перестрелке в Мособлсуде. Еще шесть сотрудников, связанных с конвоированием и обеспечением общественного порядка, были наказаны дисциплинарными взысканиями.

Перестрелка при попытке побега членов «банды ГТА» из здания Мособлсуда произошла 1 августа. О происшествии писала «Практика».