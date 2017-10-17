Суд решит вопрос о компенсациях семьям жертв авиакатастрофы в Египте

Родственники жертв авиакатастрофы над Синаем, которая произошла 31 октября 2015 года, подадут в Замоскворецкий суд Москвы иск о компенсациях. Они возмущены суммами, которые им до этого выплатили. Сейчас юристы будут бороться за то, чтобы моральный ущерб был оценен соответственно Монреальской конвенции. Так речь будет идти о сумме около $700 млн.

Защищать интересы родственников жертв злополучного рейса будут сразу два юриста: россиянин Анатолий Кучерена и его американский коллега Стивен Маркс, пишет Russia Today. Полет лайнера «Когалымавиа» был застрахован в крупной российской компании «Ингосстрах», которая перестраховала риски в группе Allianz. Через год после авиакатастрофы«Ингосстрах» сообщил, что все его обязательства выполнены.

Родственники пострадавших получили в сумме около 400 млн рублей. Однако, юристы уверены. что «Ингосстрах» воспользовался растерянностью пострадавших в момент трагедии и намеренно занизил сумму. Часть семей получила суммы меньше положенных по законодательству РФ 2 млн рублей. Суммы варьируются от 600 тысяч до 2 млн рублей. Некоторые получили и вовсе мизерные суммы — около 100 тысяч рублей.

Ранее «Практика» сообщала о том, что 31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом произошла авиакатастрофа, в которой погибли 224 человека. На борту взорвалась самодельная бомба — ее спрятали между детскими колясками и мебелью. После этого Владимир Путин решил приостановить авиасообщение между Россией и Египтом.