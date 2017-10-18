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Суд в США заблокировал обновленный миграционный указ Трампа

Третья версия документа должна была вступить в силу 18 октября

Федеральный судья Мэриленда Теодор Чуанг последовал примеру своего коллеги из штата Гавайи и ввел запрет на обновленную версию миграционного указа президента США Дональда Трампа.

Чуанг считает, что третья редакция документа практически не отличается от предыдущих, кроме того, указ является дискриминирующим в отношении мусульман, сообщает «Интерфакс».

Во вторник, 17 октября, миграционный указ Трампа был заблокирован федеральным судьей штата Гавайи. На что уже отреагировал Белый дом, назвав решение ошибочным и опасным.

Миграционный указ президента США Дональда Трампа вводил запрет на въезд в Штаты гражданам шести мусульманских стран — Йемена, Сирии, Сомали, Ирана и Ливии и гражданам Венесуэлы и КНДР.

Ранее «Практика» писала о том, что администрация президента США Дональда Трампа высказала возмущение по поводу решения суда, который отменил новый указ Трампа.


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